Lo spagnolo scatterà 19° dopo il cambio della Power Unit e ha aiutato Leclerc verso la pole: "Ho fatto tutto quello che potevo per aiutare la squadra e Charles, questo dimostra che siamo forti e che siamo uniti. Domani proverò a rimontare".

Super nel Q2, già certo del 19° posto per la Power Unit e perfetto compagno di squadra. La sua scia a Leclerc vale la pole del monegasco in Francia, mentre lui proverà a rimontare scattando dal fondo: "Si vedeva che stavamo andando forti già dalle libere - ha detto lo spagnolo a Sky - e anche nella qualifica. Ho fatto tutto quello che potevo per aiutare la squadra e Charles ad essere lì in prima fila per fare una bella gara. Pole anche mia? È stata una bella collaborazione, questo dimostra che lavoriamo bene come team. In passato ci sono state critiche sulla strategia, sulla squadra, ma quello che è successo oggi dimostra che siamo forti e che siamo uniti. Stiamo lavorando bene e siamo un team vincente. Speriamo continui così. Oggi mi sentivo bene, avevo ancora margine, già il mio tempo in Q2 (1:31.081, alla fine il secondo migliore assoluto delle qualifiche dietro al solo Leclerc, ndr) è stato difficile da battere".