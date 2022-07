Sarà Charles Leclerc a partire davanti a tutti in Francia, Verstappen e Perez subito dietro. Belle qualifiche per Sainz che però scatterà in fondo (19°, come Magnussen 20°) per il cambio della Power-Unit. Il GP di Francia live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE IN FRANCIA