È pronto alla gara numero 300 della sua storia in Formula 1, dice "Non lo sapevo" e ha più di un tabù da sfatare. Nessuno degli altri cinque piloti nella storia a superare i 300 GP ha poi trionfato, ma come erano andati i trecentesimi Gran Premi degli altri membri del "club"?

di Michele Merlino

