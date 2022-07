SESTO ALL TIME

Il britannico della Mercedes in Francia correrà il 300esimo gran premo in F1, ma in conferenza si è mostrato sorpreso: 'Non lo sapevo...'. È il sesto pilota a raggiungere questa cifra, ma non solo. Lewis deve sfatare un tabù: nessuno è riuscito a vincere dopo aver tagliato questo traguardo. Tutto il fine settimana di Le Castellet live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW di Michele Merlino GP FRANCIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE