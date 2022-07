Il Ceo della F1 sui social: "Congratulazioni alla Red Bull e Max per la grande vittoria e alla Mercedes per il podio di Lewis e George. È stata una giornata difficile per Charles, ma ha mostrato grande dignità nella reazione al risultato e ci ricorda ancora una volta quanto siano incredibili questi giovani". Il Mondiale torna domenica prossima con il GP d'Ungheria: tutto live su Sky

