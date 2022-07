Il ritiro di Leclerc è arrivato nel corso del 18° giro. Quando era in testa al GP di Francia ha perso il controllo della sua Ferrari ed è andato in testacoda, finendo a muro. Max Verstappen si era appena fermato per la sosta. Il monegasco della Ferrari si sfoga nel team radio subito dopo l'incidente e poi ammette: "Io non posso fare questi errori. E' inaccettabile".

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - IL TEAM RADIO - GP FRANCIA, L'ORDINE D'ARRIVO