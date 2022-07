Sedici pole come il numero sulla sua monoposto e sul casco. Leclerc scatta davanti a tutti in Francia con la consapevolezza che i punti importanti si fanno in gara e che c'è una grande occasione per tenere aperto il Mondiale. Una pole che è frutto del gioco di squadra di una Ferrari bella e credibile. E Sainz, in palla, tenta l'impresa. Il GP di Francia live oggi alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV Condividi

Sedici pole, come il numero che ha tatuato sulla sua macchina. Come Massa, Moss e soprattutto il suo rivale del presente Verstappen. La settima di questa stagione che in termini velocistici lo sta esaltando come non mai. Charles Leclerc sa bene che per continuare a credere in questo Mondiale sono i risultati e i punti della domenica a essere preziosissimi, ma non poteva che gioire anche di questa pole position.

Soprattutto per come è arrivata, grazie a una macchina forte e a un compagno altrettanto forte che da vero team player si è messo a sua disposizione per regalargli due volte la scia in un momento determinante come il Q3. Il monegasco è stato a sua volta perfetto accettando la regia di Sainz e rifilando a Verstappen tre decimi di secondo. Un distacco che dice molto sul potenziale della F1-75, affidabilità permettendo

Questa Ferrari è bella e credibile, in pista ma anche fuori. Lo spagnolo ovviamente si è sacrificato sapendo di dover scattare dall’ultima fila per aver montato la quarta power unit. Dalla diciannovesima casella la sua rimonta non sarà certo una passeggiata ma Sainz ha messo nel mirino almeno la top 5, promettendo già sorpassi e divertimento.