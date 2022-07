"Non posso permettermi di fare questi errori. Non serve a nulla essere in alto e lottare per il Mondiale se poi succede questo. Se perderò il campionato per 32 punti, dopo l'errore a Imola e qui in Francia, saprò da dove vengono". Si esprime così un deluso Charles Leclerc dopo il ritiro nel Gran Premio di Francia a causa di un incidente contro le barriere dopo un testacoda. Il pilota della Ferrari, con questo terzo zero stagionale, rischia di vedere scivolare via il Mondiale. "Vedremo a fine anno, ma così non va. Spingevo perché la sosta era vicina, ma anche gli altri piloti spingevano. Colpa tutta mia", conclude il monegasco.