Una qualifica fantastica, sul filo dei centesimi e con un incredibile lavoro di squadra in casa Ferrari, che fa bene al team e all'umore dei piloti. Ora la classifica va lasciata da parte, c'è da pensare a fare bottino pieno. Sarà una gara caldissima, intensa e infinita. Il GP di Francia live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE IN FRANCIA