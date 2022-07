Max vince il suo settimo GP della stagione e allunga nel Mondiale: "Una volta passato in testa è stato tutto sotto controllo. Peccato per il ritiro di Leclerc, sarebbe stata una bella battaglia. Mondiale? Giornata positiva ma ci sono ancora tante gare"

Max vince ancora. Settima gara chiusa davanti a tutti, 63 punti di vantaggio su Leclerc. Partito dietro e poi ritrovatosi davanti, gestendo fino alla fine: "Una volta che ero in testa è stato tutto sotto controllo - conferma l'olandese nella sua analisi -, ho portato la macchina al traguardo gestendo le gomme. L'usura era molto alta per una sosta, ma le due erano troppe per la lunghezza della pit-lane. Sapevamo di avere un vantaggio di passo sulla Mercedes e non dovevamo rischiare troppo". Sull'uscita di scena del rivale ferrarista: "Peccato per il ritiro di Leclerc, sarebbe stata una bella battaglia".