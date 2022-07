Leclerc dalla pole a caccia del terzo successo consecutivo della Ferrari (sarebbe il suo secondo di fila) per riaprire definitivamente la lotta per il titolo. Verstappen scatta dalla prima fila. Sainz, dopo il favoloso gioco di squadra nelle qualifiche, parte diciannovesimo dopo la penalità per la sostituzione della Power Unit. Il GP di Francia è live oggi alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA