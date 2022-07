Ci sono i primi dettagli del progetto di acquisizione del 50% del team anglo-austriaco di Formula 1 da parte di Porsche. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare il mese prossimo. Il Mondiale è in Ungheria: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e streaming su NOW GUIDA TV - UNGHERIA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

Porsche acquisisce Red Bull, ora ci sono anche i primi dettagli. Il prestigioso marchio del gruppo Volkswagen avrà il controllo del 50% per cento del team e dal 2026, quando i Gran Premiutilizzeranno i biocarburanti, i motori della azienda tedesca porteranno in pista le vetture di Milton Keynes. Come riportato da Motorsport, "il processo per ottenere il via libera ha richiesto a Porsche e Red Bull di rivelare i dettagli del loro accordo, e questi sono stati pubblicati in Marocco dal Conseil de la Concurrence". Stando a questo documento, l'8 luglio Porsche ha notificato al Conseil l'intenzione di avviare una partnership decennale con la Red Bull. Tale collaborazione prevede: