Si è lasciato alle spalle l'errore e l'incidete di Le Castellet e non molla il suo obiettivo Leclerc: "Diventare campione del mondo, ci crederò fino alla fine".

Voltare pagina dopo l'errore in Francia e credere ancora fortemente nel titolo. Con questo spirito si prepara al GP dell'Ungheria il ferrarista Charles Leclerc. Sono 63 i punti di distacco in classifica dal leader del Mondiale, Max Verstappen, ma il monegasco non molla: "Naturalmente l'obiettivo resta quello di diventare campione del mondo. Non mi preoccupa il fatto che non vinciamo il titolo piloti da così tanti anni: io ci crederò fino alla fine". Sembrano ottime premesse per un tredicesimo weekend della stagione da full attack per Leclerc.