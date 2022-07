Sebastian Vettel non manca di lanciare l'ennesimo messaggio sociale, anche nel primo GP dopo l'annuncio dell'addio alla F1. ll tedesco dell'Aston Martin correrà a Budapest con un casco speciale: sullo sfondo tanti mattoncini stile Lego, la scritta "let the children play", ovvero "lasciate giocare i bambini" e la bandiera dell'Ucraina. Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

