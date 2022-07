La decisione di Vettel di lasciare la Formula 1 a fine stagione impone all'Aston Martin di mettersi in moto per trovare il sostituto. Al momento ci sono 4 nomi che vanno per la maggiore, ecco di chi si tratta. La F1 è in Ungheria: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - ASTON MARTIN, LE ULTIME SUL MERCATO PILOTI: VIDEO