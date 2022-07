George Russell ha colto tutti in contropiede nelle qualifiche del GP di Ungheria. Con un giro mostruoso, eccezionale, ha conquistato la pole che non ti aspetti. O meglio, che ci si aspetta da un pilota del suo talento, messo nelle condizioni di poterlo dimostrare. La Ferrari? Musi lunghi, ma con Verstappen decimo c'è anche il lato positivo... Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE