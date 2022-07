Max Verstappen deluso dopo il decimo posto in qualifica a Budapest, compreso il problema tecnico che gli ha impedito di essere competitivo nel Q3: "Il motore era a posto, probabilmente era un problema alla batteria. La rimonta è dura ma possibile. L'obiettivo è sempre vincere la gara e non perdere troppi punti". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Probabile problema alla batteria, spero di non perdere troppi punti"

"Non ho parlato con il team del problema avuto nel finale delle qualifiche, sono andato nella mia stanza. Il motore andava bene, forse era la batteria che non rilasciava potenza. Penso che andrà bene in gara, siamo stati sfortunati perchè avevo trovato un buon passo in una pista che era difficile per noi. Penso che la rimonta sarà dura ma possibile. Qui è difficile superare, ma possono succedere tante cose in gara e le ultime domeniche lo hanno dimostrato. Spero di non perdere troppi punti, l'obiettivo è quello di vincere la gara".