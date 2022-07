Charles Leclerc deluso dopo il 6° posto in Ungheria a causa di una strategia che lo ha visto montare le gomme Hard, poco performanti all'Hungaroring: "Avevo il passo con le medie, poi si è presa la decisione diversa di usare le bianche. Abbiamo perso tempo. Dovremo parlarne con il team. C'è grande rammarico". Il Mondiale si prende una pausa, si torna in pista il 28 agosto a Spa: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

"C'è rammarico, abbiamo perso tempo con le Hard"

"Non sono contento, nel primo stint andavo bene e avevamo il passo sulle medie. Avevo fiducia anche nel secondo stint, ma abbiamo preso una decisione diversa di andare sulle Hard e abbiamo perso tempo. Parlerò con la squadra di questa decisione. Non voglio entrare nel dettaglio, ci saranno discussioni per migliorare. Sono in forma e carico, anche senza pausa estiva. Questa prima parte di stagione è stata ricca di emozioni e stancante, ma mi sento in forma e non vedo l'ora di tornare dopo la pausa. C'è grande rammarico, non sono felice per niente. Ancora una volta ne parleremo con il team".