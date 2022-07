Delusione nelle parole di Carlos Sainz, quarto a Budapest nella domenica nera della Ferrari: "La macchina non andava con nessuna gomma. Non avevamo il passo, con queste condizioni siamo stati fregati. Dobbiamo tornare più forti dopo la sosta". Il Mondiale si prende una pausa, si torna in pista il 28 agosto a Spa: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Delusione, c'era qualcosa che non andava con la macchina e le gomme"

Binotto: "Strategia sbagliata, Ferrari non andava"

"C'era qualcosa che non andava, con la macchina e le gomme. Eravamo velocissimi al venerdì, sabato non abbiamo dominato e con il freddo abbiamo fatto un passo indietro. Non andavamo con nessuna gomma, nemmeno con la Soft. Non riuscivo a difendermi da Hamilton. I pit-stop lenti mi hanno condizionato, potevo passare Russsell. Dobbiamo migliorare e tornare dopo la pausa ancora più forti. La delusione è grande, dopo venerdì pensavamo di dominare ma sono cambiate le condizioni sia ieri che oggi. Non avevamo il passo, siamo stati fregati. Io non mi trovavo per nulla, non me l'aspettavo. E' stato davvero strano".