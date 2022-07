Senza avere del tutto scongiurato il rischio pioggia in partenza, le Formula 3 si schierano per il giro di ricognizione tutte montando gomme rain all’Hungaroring per disputare la Feature Race sulla distanza di 24 giri senza alcuna sosta, rispettando l’ordine di classifica determinato dalla sessione di qualifica del venerdì. Pertanto in prima fila vanno a posizionarsi Alexander Smolyar (MP), autore della pole position (come già nel 2020) e Zane Maloney (Trident). Il nuovo leader del campionato Isack Hadjar (Hitech) si schiera in quinta fila, il suo più diretto avversario nella corsa al titolo Victor Martins (ART) in quarta. Accanto ad Hadjar c’è la monoposto di Arthur Leclerc (Prema), retrocesso di cinque posizioni in griglia per l’attacco ritenuto esasperatamente aggressivo ai danni di Crawford nel corso della gara Sprint del sabato.