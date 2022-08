In Ungheria sono state fatte una serie di scelte sbagliate da parte della Ferrari. Parlando con tutti prima del GP, compresi i responsabili di Pirelli, si diceva che la gomma bianca non si sarebbe vista in gara. A Budapest non ha funzionato la strategia, Leclerc probabilmente poteva conquistare almeno un podio. Il Mondiale si prende una pausa, si torna in pista il 28 agosto a Spa: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS - STRATEGIA FERRARI, LA RICOSTRUZIONE