Con la vittoria a Budapest, la settima nelle ultime dieci gare, Max Verstappen ha dato una spallata che può essere decisiva per il Mondiale: il campione olandese potrebbe confermarmi arrivando sempre 2° da qui al termine della stagione. Ecco i numeri che lo rendono praticamente imbattibile. Il Mondiale torna in pista il 28 agosto a Spa: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Verstappen campione se: le combinazioni

Ora il calcolo per Max è semplice: già finendo sempre secondo da qui alla fine dell’anno sarebbe campione, ma lo sarebbe anche concedendosi in questo cammino un 4° posto. È ovviamente un calcolo astratto, ma che dà l’idea di quanto una miracolosa rimonta di Leclerc, vincitore dal Belgio in poi con tutti i giri veloci, non sarebbe sufficiente, da sola, per vedere Charles campione. Il confronto tra i due, escludendo le prime 3 gare della stagione, in cui Verstappen si è ritirato due volte, è a senso unico: 9 podi su 10 (7 vittorie) per Max, 2 su 10 per Leclerc. L’unico mancato podio di Verstappen? Il GP di Gran Bretagna, quando raccolse i detriti di Gasly e la sua Red Bull si danneggiò in modo irreparabile. Ma anche in quel GP era in testa, prima del guaio.