Alonso: "Ho ancora fame e ambizione"

"L’Aston Martin sta chiaramente facendo di tutto per provare a vincere ed è quindi uno dei posti più emozionanti dove stare oggi in F1 - sono state le sue prime parole sul sito ufficiale della Aston Martin -. Conosco Lawrence e Lance (Stroll, ndr) da molti anni ed hanno ambizione e passione per avere successo in Formula 1. Ho visto come il team ha attirato sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti. Nessuno nella Formula 1 di oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere, e questo la rende un'opportunità davvero stimolante per me. Ho ancora fame e ambizione di lottare per essere davanti. So che c'è molto lavoro da fare , ma la passione e la voglia di queste persone mi ha convinto. Ho intenzione di vincere ancora in Formula 1 e devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste".