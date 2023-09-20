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Fernando Alonso rinnova e resta in in Formula 1 anche nel 2027: la sua carriera

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Fernando "Magic" Alonso raggiunge un altro traguardo: con il rinnovo con l'Aston Martin correrà in Formula 1 anche nel 2027 a 46 anni suonati. I due titoli mondiali, l'amicizia con Briatore, le passioni, i cinque anni nella Ferrari: ecco tutta la sua storia

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