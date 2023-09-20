Fernando Alonso rinnova e resta in in Formula 1 anche nel 2027: la sua carriera
Fernando "Magic" Alonso raggiunge un altro traguardo: con il rinnovo con l'Aston Martin correrà in Formula 1 anche nel 2027 a 46 anni suonati. I due titoli mondiali, l'amicizia con Briatore, le passioni, i cinque anni nella Ferrari: ecco tutta la sua storia
- Ennesimo traguardo di una carriera interminabile: Fernando Alonso ha rinnovato con Aston Martin e correrà in Formula 1 anche nel 2027
- Lo ha annunciato lo stesso spagnolo con un video: "Mi ritirerò dalla F1, ma non ancora...".
- Fernando, che nel 2027 compirà 46 anni, si appresta a correre la stagione n.24 in F1: una storia incredibile nel circus
- Fernando Alonso ha percorso 100mila km in Formula 1. L'ennesimo traguardo è arrivato al giro 26 del Gran Premio di Singapore, quando il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo a bordo dell'Aston Martin.
- Quello di Singapore è il suo GP numero 370. Vuol dire che ha partecipato a più di un terzo di tutte le gare della storia della F1, dal 1950 ad oggi, gara numero 1094 della storia. 100mila km percorsi in 370 GP hanno una media di 270 km a GP.
- A Jeddah, lo scorso anno, Fernando Alonso ha invece celebrato il podio n° 100 della carriera (secondo consecutivo da quando è passato in Aston Martin).
- DAL 2022 IL SUO ARRIVO IN ASTON MARTIN
L'annuncio è arrivato il 1° agosto 2022 a pochi giorni dal suo 41° compleanno e dall'annuncio del ritiro di Vettel a fine Mondiale 2022. Il passaggio ai britannici ha chiuso la parentesi in Alpine
- Allora era stato Sebastian Vettel a ereditare la Ferrari di Fernando Alonso, che invece tornava in McLaren. Anche stavolta i destini di Fernando e Seb si intrecciano, ma è il tedesco a lasciare il sedile allo spagnolo
- E' il più anziano della griglia di partenza. Ma non ricordateglielo troppo spesso a Fernando Alonso, che i suoi 41 anni in realtà li ha trasformati in una seconda giovinezza con il ritorno in F1 dal 2021. Il due volte campione del mondo aveva fatto il suo ingresso nella nuova era della Formula 1 sposando la causa dell'Alpine (ex Renault) dopo aver chiuso l'esperienza con McLaren e prendendosi una 'pausa' dal Circus nel 2018.
- Fernando Alonso, il ritorno in Formula 1: la Renault annuncia nell'estate del 2020 che il pilota spagnolo avrebbe corso dal 2021 nel Mondiale, lasciato tre anni prima, dopo l'esperienza in McLaren
- Sembrava terminata un'epoca per quella che poteva essere l'ultima stagione in Formula 1 di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo aveva chiuso il campionato alla guida della McLaren MCL33. Poi il Wec con la Toyota e l'assalto alla "Tripla corona" prima della decisione ti "tornare a casa" dalla Renault oggi Alpine. Classe infinita, campione del mondo nel 2005 e 2006 alla guida della Renault di Briatore, 5 anni nella Ferrari, sfiorando per ben tre volte la vittoria del Mondiale
- Fernando Alonso nasce a Oviedo il 29 luglio del 1981. La madre Ana Maria lavorava in un grande magazzino, il padre José Luis meccanico in una fabbrica di esplosivi della città asturiana. E sarà proprio il padre a instradarlo nei kart, dove si afferma subito come un talento cristallino.
- Giunse a 7 anni nel 1988, il primo degli otto successi che gli permise di aggiudicarsi il titolo della sua categoria. Il 14 luglio del 1996, a 15 anni, è campione del mondo.
- Adrián Campos, ex pilota Minardi, dà così ad Alonso la possibilità di guidare per la prima volta un'automobile da corsa nell'ottobre del 1998 e lo porta a gareggiare nella World Series by Nissan: a fine campionato risultò il miglior pilota, il più veloce, e nel 1999 vola in Formula 3000, serie propedeutica alla Formula 1, con il Team Astromega.
- Nelle prime 7 gare non riuscì a portare al proprio team neanche un punto, mentre nelle ultime due corse conquistò un secondo posto e una vittoria, a Spa-Francorchamps, in Belgio, davanti a Goosems e Minassiam.
- Fu ingaggiato dalla Minardi come terzo pilota, nel 2001 il grande salto in F1. In Australia, nella gara d'esordio, lo spagnolo riuscì a far segnare il 19° tempo in qualifica, precedendo piloti alla guida di vetture più competitive.
- A Suzuka, chiuse 11°. Il direttore del team Stoddart descrisse la sua prova come "53 giri da qualifica". Sull'asturiano si "fiondano" ora molte scuderie, e a spuntarla è la Renault, voluto fortemente da Flavio Briatore.
- Alonso fu scelto come collaudatore della Renault, che aveva rilevato la gloriosa Benetton, portata al trionfo dall'accoppiata Briatore-Schumacher nel '94 e '95.
- La presentazione della scuderia in piazza San Marco a Venezia: Fernando Alonso, Jenson Button, Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella e Mark Webber, anche lui collaudatore.
- Alonso fu scelto per prendere il posto di Jenson Button, al fianco dell'italiano Jarno Trulli. Al Gran Premio della Malesia 2003 conquistò la prima pole position, il più giovane pilota a partire in prima fila in F1, con un terzo posto finale.
- All'Hungaroring è il più giovane pilota in Formula 1 ad aver vinto una corsa.
- Chiude l'anno al 6° posto in classifica generale, con 55 punti e quattro podi.
- Dopo il quarto posto del 2004, nel 2005 arriva la consacrazione: il 25 settembre in Brasile diventa il campione del mondo più giovane della storia con i suoi 24 anni, 1 mese e 28 giorni (record poi infranto da Hamilton)
- La stagione fu suggellata da pole e vittoria indisturbata al Gran Premio di Cina che regalò anche il primo campionato Costruttori alla Renault, per la felicità del team manager Briatore.
- La festa della Renault per la doppietta mondiale del 2005.
- Fu un grande duello tra Alonso e la Ferrari di Michael Schumacher, "scoperto" anche lui da Briatore.
- La spunterà ancora lo spagnolo, all'ultima gara in Brasile, regalando alla Renault un altro campionato Costruttori.
- In Brasile fu anche l'ultima gara di Schumi sulla Ferrari, salutato con una grande festa dai meccanici della Rossa.
- Alonso lascia la Renault per la McLaren, alla ricerca di una nuova sfida. Il suo compagno sarà un certo Lewis Hamilton...
- L'esperienza con la casa anglo-tedesca partì nel migliore dei modi per Alonso: secondo nel Gran Premio d'Australia alle spalle del neo-ferrarista Kimi Raikkonen e primo in Malesia. Ma i rapporti all'interno della scuderia, con Hamilton e il team manager Ron Dennis, non sono dei migliori...
- Una stagione - tra l'altro - segnata anche dalla celebre 'Spy Story'.
- Concluse la stagione al 3° posto, a pari punti con il suo compagno Hamilton e a un solo punto di scarto dal vincitore del campionato Raikkonen. Il 2 novembre 2007 il divorzio dalla McLaren: "Non mi sono mai sentito a mio agio in questa scuderia", dirà Alonso.
- Così Alonso ritorna a "casa", alla Renault, affiancato dal giovane Nelson Piquet Jr., esordiente nella categoria. Nella prima stagione ottiene 2 vittorie e il 5° posto finale; nella seconda un solo podio, con la vicenda del GP di Singapore, che portò all'addio di Briatore e dello stesso Alonso.
- Per Alonso, insomma, è ora di cambiare aria... e arrivare al top: la Ferrari!
- Si presenta subito con una vittoria, in Bahrain.
- Una vittoria a dir poco storica per Alonso al GP d'Italia il 9 settembre 2007.
- Una vittoria che lo fa entrare definitivamente nel cuore dei ferraristi!
- Sfiora la vittoria del Mondiale, ma nell'ultima corsa ad Abu Dhabi Alonso perde il titolo in favore della Red Bull di Vettel, futuro ferrarista...
- Alonso va vicino al trionfo finale sia nel 2012 che nel 2013, per quello che rimarrà sempre il grande rimpianto della sua carriera.
- Vince la sua ultima gara con la Ferrari - e momentaneamente in F1 - nel 2013, a Montmeló.
- Quindi il ritorno alla McLaren nel 2015, ottenendo un 10° posto finale nel 2016.
- La più grande soddisfazione di Alonso arriva così su un'altra pista: il 17 giugno 2018 vince la 24 Ore di Le Mans alla guida della Toyota TS050 Hybrid numero 8, insieme ai compagni di squadra Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi.
- E anche in amore le cose vanno a gonfie vele, con la bellissima modella italiana Linda Morselli.
- Alonso era stato sposato dal 2006 al 2011 con Raquel del Rosario, cantante del gruppo pop El Sueño de Morfeo.
- L'amicizia con Flavio Briatore sempre molto forte
- Intatta nel tempo anche la sua enorme passione per la bici
- Una passione quella per la bici che nel febbraio 2021 gli costerà anche un incidente e un conseguente intervento alla mandibola.
- Grande la passione anche per il Real Madrid, di cui è diventato socio onorario.
- E poi c'è la scuola, per dare la possibilità ai dei "piccoli" Alonso di farsi strada tra le corse.
- "Ho passato in F1 i momenti più felici della mia vita, ma adesso ho bisogno di esplorare nuove sfide". Così Alonso sui social aveva annunciato il secondo e anche questo momentaneo saluto alla F1.
- Dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans, aver partecipato alla Dakar e alla 500 Miglia di Indianapolis, Alonso ha "ceduto alla tentazione" di un ritorno in Formula 1 in Renault, definita la "sua famiglia".
- La stagione del "ritorno a casa" si è chiusa al decimo posto con 81 punti. Nel Mondiale 2022 un podio storico conquistato in Qatar: solo lui, Schumi e Mansell sono riusciti a salire su un podio di F1 dopo aver compiuto 40 anni
- Tra i ragazzi della 'Next Gen' della Formula 1 si trova bene e non sembra intenzionato a mollare. Nando ha ancora fame! Nel 2025 (salvo sorprese) lo vedremo ancora in pista con Aston Martin: la leggenda continua.