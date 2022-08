Il sette volte campione del mondo di Formula 1, dopo il secondo posto conquistato domenica all'Hungaroring, è entrato a far parte del gruppo di proprietà del club di NFL. Hamilton: "Felicissimo di unirmi a un incredibile gruppo di proprietari e di entrare a far parte della storia dei Denver Broncos, si tratta di un'occasione unica nella vita" Condividi

La Formula 1 è in vacanza, ma Lewis Hamilton non si ferma. Il sette volte campione del mondo, dopo aver conquistato un ottimo secondo posto al GP di Ungheria, nella giornata di martedì è ufficialmente entrato a far parte del gruppo di proprietà dei Denver Broncos, club di football americano. "Felicissimo di unirmi a un incredibile gruppo di proprietari e di entrare a far parte della storia dei Denver Broncos - ha scritto Sir Lewis su Instagram. Si tratta di un'opportunità unica nella vita per avere un impatto sullo sport e lavorare con una squadra di fama mondiale. Sono pronto a iniziare e essere da esempio del valore di una leadership più diversificata in tutti gli sport".

Walton: "Hamilton sa cosa serve per guidare una squadra vincente" leggi anche F1: classifiche e numeri del Mondiale, GP per GP Ad annunciare l'ingresso in società di Hamilton ci ha pensato Rob Walton, che a nome del gruppo di proprietà della famiglia Walton-Penner ha rilasciato una dichiarazione sui canali ufficiali: "Siamo lieti di dare il benvenuto nel nostro gruppo di proprietà a Sir Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1. È un campione che sa cosa serve per guidare una squadra vincente e un feroce sostenitore dell'uguaglianza globale, anche nel suo stesso sport. Con oltre 100 vittorie in gara, Lewis è considerato il pilota di F1 di maggior successo di tutti i tempi. Il suo spirito resiliente e il suo standard di eccellenza saranno una risorsa per il gruppo di proprietà e l'organizzazione dei Broncos".

