Il campionato femminile in pausa per alcune settimane, dopo 6 gare: leader incontrastata della classifica è la campionessa in carica, Jamie Chadwick, ma alle sue spalle la concorrenza è molto agguerrita. Le W Series torneranno in pista a Singapore il 2 ottobre: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW

di Andrea Sillitti

VIDEO. W SERIES, IN UNGHERIA VITTORIA DI POWELL