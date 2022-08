Formula 1

Max Verstappen vince in Ungheria e fa il vuoto in classifica: Leclerc è ora distante 80 lunghezze. Russell passa Sainz e sale in quarta posizione. La Mercedes si avvicina alla Ferrari nel Costruttori: ora è a -30. Il Mondiale si prende una pausa, si torna in pista il 28 agosto a Spa: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS