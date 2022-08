L'Audi entrerà in F1 dal 2026. Lo ha comunicato la stessa casa di Ingolstadt in una conferenza a Spa, alla quale erano presenti il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della F1 Stefano Domenicali, il presidente di Audi Markus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. Il marchio tedesco entrerà come fornitore di motori quando nel Mondiale verranno introdotti i nuovi motori nel 2026. È la prima volta in oltre dieci anni che un propulsore di F1 viene costruito in Germania

L'ANNUNCIO