Lewis Hamilton tenterà di sfruttare le tante penalità in griglia a Spa, ma la Mercedes non sembra veloce come prima della sosta: "Non so perchè, ma siamo stati lenti. Non è un disastro, ma siamo lontani dai migliori. Serve una svolta, perchè in gara sarà una bella opportunità". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE