Verstappen e Leclerc saranno accomunati a Spa dal dover ricostruire la propria gara a causa delle penalità. Sainz il grande favorito, ma sarà un'occasione d'oro anche per le Mercedes, a caccia della prima vittoria della stagione. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Sempre vicini, sempre uno contro l’altro, questa volta uniti anche nel comune destino di dover ricostruire una gara partendo dalle retrovie. Ancor prima di scendere in qualifica Verstappen e Leclerc sanno già che dovranno rimboccarsi le maniche e puntare a sorpassi e rimonte. Tra scelte dovute e strategiche sia Ferrari che Red Bull hanno infatti deciso di montare qui a Charles e Max due nuovi motori e trasmissioni che li costringono a scontare numerose penalità, puntando a non compromettere altre gare ben più significative, come Olanda e Monza.

La data limite del primo settembre per omologare le nuove parti ibride che rimarranno congelate fino al 2025 ha portato a questi cambi praticamente obbligati. Ma i due grandi protagonisti di questo mondiale saranno in buona compagnia, perché almeno altri quattro piloti come Norris e Ocon subiranno la stessa sorte. La responsabilità di prendersi il ruolo di grande favorito cade tutta sulle spalle di Carlos Sainz. Lo spagnolo è rientrato dalle vacanze in grande forma e lo ha dimostrato sin da subito, con il miglior tempo nelle prime libere e un gran passo gara nella seconda sessione.

Più brillante sicuramente dell’altro compagno, ovvero quel Perez che ha chiuso decimo a quasi due secondi da Verstappen, ancora un po’ in crisi con l’assetto della sua RB18. Anche la Mercedes ha messo a disposizione dei suoi piloti motori freschi ma in linea con i cambi e quindi senza penalità. A livello di performance però ci si aspettava di più: consapevoli che forse lottare sul giro secco contro Red Bull e Ferrari sarà difficile, in Mercedes si è guardato soprattutto alla gara. Con Verstappen e Leclerc costretti in fondo, l’occasione per Hamilton e Russell è di quelle da dover prendere per forza al volo.