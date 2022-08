A Spa la Ferrari ha perso un po' la strada: in tanti si aspettavano che le temperature più alte dell'asfalto avrebbero aiutato la Rossa, che invece ha pagato dazio alla Red Bull. Manca la prova di Leclerc, che forse non aveva il ritmo di Verstappen ma che avrebbe potuto compiere una bella rimonta. Il Mondiale torna domenica in Olanda: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

GP BELGIO, GLI HIGHLIGHTS