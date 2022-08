La Ferrari centra l'obiettivo del sabato, con Sainz che batte Perez e scatterà dalla pole. Per la vittoria di oggi, però, c'è anche super Verstappen con una Red Bull che sembra imprendibile. L'olandese avrà a ruota Leclerc, a caccia della rimonta. Semaforo verde alle 15: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Obiettivo centrato. Carlos Sainz scatta infatti dalla pole position, per la seconda volta nella sua carriera, ma in prima fila c’è anche tanta delusione. Il miglior tempo è stato infatti di Max Verstappen che ha praticamente ridicolizzato chiunque rifilando sei decimi al ferrarista e quasi otto a Sergio Perez a parità di mezzo. Pungente nei crono e anche nei modi, il campione del mondo non si è messo a disposizione del compagno di squadra per fare quel gioco di scie che in tanti hanno messo in pratica in queste qualifiche considerando le penalità da scontare.

Destino in cui incapperà anche lui che scatterà dalla quindicesima casella per la power unit completamente nuova che gli stata montata sotto il cofano della sua imprendibile RB18. Da lì Verstappen a parole punta al podio, in gara sicuramente proverà a centrare il bottino pieno perché la monoposto che sta guidando questo fine settimana ha davvero qualcosa in più ovunque.

Anche Sainz infatti non ha escluso di ritrovarsi a lottare con l’olandese per la vittoria, magari non nelle prime fasi di gara, dove dovrà tenere a bada l’altra Red Bull, quella di Perez, che avrà sicuramente una voglia matta di rivincita dopo la batosta presa in qualifica.

La Ferrari, compreso Leclerc che parte sedicesimo, confida ora nel passo gara e in quell’aumento delle temperature che potrebbe far piacere alla F1-75. Con i due primi in classifica che cercheranno di risalire e le altre sfide frizzanti che si sono create grazie alle penalità, come i due vecchi leoni Alonso e Hamilton che partono dalla seconda fila, sarà una gara nella gara, dove nulla sembra già scritto.