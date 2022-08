Dopo una Sprint Race sostanzialmente favorevole ad Hadjar (Hitech) e ad Arthur Leclerc (Prema), più che a Martins (ART) e smaltita la grande paura per lo spettacolare incidente tra Zane Maloney e Oliver Goethe , a Spa-Franchorchamps la Formula 3 si presenta in griglia di partenza per la Feature Race , sulla distanza di 18 giri, con uno schieramento che conferma le posizioni di retroguardia dei primi tre in classifica (Hadjar e Martins in 12a fila, Leclerc in 10a) e rilancia le ambizioni di Oliver Bearman (Prema), vincitore della gara breve di ieri, prepotentemente risalito in quarta posizione in graduatoria generale a 16 lunghezze dal leader e pronto a partire dalla quarta fila.

In seconda fila, dietro a Collet (MP) e Maloney (Trident), l’italiano Pizzi (Charouz), autore della terza prestazione cronometrica assoluta in qualifica, accanto al sempre più convincente Goethe (Campos). Al via è bagarre per la conquista delle posizioni di vertice alla prima curva, non senza rischi di collisione fra le monoposto a centro gruppo, costrette a evitare un lentissimo Colapinto. In testa va Collet, che dopo tre curve si tocca con Pizzi. Il leader diventa così Maloney davanti al brasiliano, l’italiano resta in corsa ma scivola indietro dove dopo pochi chilometri viene centrato da un avventato Maini, che va a battere anche su Martins e Cohen. Foratura per Malvestiti. Intanto Goethe è secondo. E diventa primo perché Maloney deve rendere la posizione a Collet. Safety Car dopo tre giri. Martins fuori gioco, Leclerc 17°, Hadjar 18°. Per Bearman, sesto, è una grande occasione per inserirsi nella lotta per il titolo. Alla sesta tornata è ancora bandiera verde.