Formula 1

Il Gran Premio di casa è sempre un evento molto particolare per un pilota. Così per Max Verstappen, campione del mondo in carica e leader della classifica, che nel fine settimana nella 'sua' Zandvoort indosserà un casco speciale. E' una dedica al papà Jos, come lui stesso ha spiegato a inizio settimana sui social. Tutto il weekend del GP d'Olanda è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP OLANDA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING