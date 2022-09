GP d'Olanda, il ritorno della tripla

Eccoci alla prima tripletta dell’anno: l’Olanda è il "prosciutto nel panino" tra i GP del Belgio e d’Italia, tre in tre settimane. Sarà un buon antipasto alla gara che si correrà poi a casa nostra? Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

La pratica delle tre gare in 21 giorni (o meno) è molto rara nella storia della Formula 1, tanto che questa è solamente la tredicesima volta nella storia. Potremmo anche dire la nona, perché le prime quattro furono praticamente formali, e tutte legate alla 500 miglia di Indianapolis: il primo caso riguarda proprio le prime tre gare in assoluto del mondiale: Silverstone, Monaco e Indy, piazzate il 13, 21 e 30 maggio del 1950. La gara di Indy fu disertata dalle case europee, cosa che avvenne anche nei tre casi successivi. Il secondo caso è del 1955 e la F1 corse il 22 maggio a Monaco, poi ci fu la 500 miglia il 30, e il 5 giugno si corse a Spa. Stessa cosa nel 1958, con Monaco il 18 maggio, Zandvoort il 26 e Indy il 30. Il terzo esempio è il più eclatante: il 29 maggio si corse il GP di Monaco ed il giorno dopo la 500 miglia! La settimana successiva si corse a Spa, il 6 giugno. Non è un caso che questa sia stata l’ultima volta della 500 miglia in F1...



Bisogna attendere 63 anni per trovare un’altra tripletta, questa invece studiata e voluta, in cui i team ed i piloti furono presenti in tutte e tre le gare, non come nel 1955. Era il 2018 e dopo Montreal, la F.1 affrontò il 24 giugno il Paul Ricard, il 1° luglio il Red Bull Ring e l’8 luglio Silverstone. Nel 2019 l’esperimento non fu ripetuto: l’intero calendario non presentò triplette, che diventarono una triste necessità nell’anno della pandemia, il 2020.