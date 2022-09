Da Spa a Zandvoort: il Mondiale di Formula 1 torna in pista dopo il successo di Verstappen in Belgio e l'ulteriore allungo in classifica da parte dell'olandese. Qui tutto il programma per non perdere nulla sul nuovo weekend del Mondiale: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Super weekend di motori! Fino a domenica 4 settembre appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e con il Mondiale Formula 1 per il Gran Premio d’Olanda. Domenica alle 14, live dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, la gara della MotoGP (Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (diretta anche su TV8) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 15, la gara della Formula 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (differita su TV8) raccontata da Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup.