Pazzesca pole di Max Verstappen, che a casa sua a Zandvoort fa impazzire i tifosi precedendo le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Quarto Hamilton, solo quinta piazza per l'altra Red Bull di Perez. Il GP live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE