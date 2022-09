Il pilota della Red Bull commenta così il suo venerdì di libere sul circuito di casa, chiuso lontano dalle Ferrari: "Non sono preoccupato perché so dove sobbiamo migliorare e ci lavoreremo in vista delle terze libere". Sabato il via alle 13 e qualifiche alle 15: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - GUIDA TV