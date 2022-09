Alla vigilia del weekend di Zandvoort, il leader del Mondiale ha ricevuto a ricevuto una importante onorificenza: è stato nominato ufficiale dell'Ordine di Orange-Nassau, che ha a capo il re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro. Tutto il fine settimana del GP d'Olanda è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dopo il baronetto Lewis Hamilton, ora in Formula 1 c'è anche un ufficiale dell'Ordine di Orange-Nassau. "Sono onorato di ricevere questa nomina. Sono grato alla mia famiglia e ai miei amici per il loro supporto fin dalle mie prime gare. Vorrei anche ringraziare Red Bull e i miei sponsor. Senza il loro aiuto non sarei mai arrivato dove sono oggi". Con queste parole postate sui social, Max Verstappen ha reso nota la prestigiosa onorIficenza ottenuta nel suo Paese: è stato appunto nominato ufficiale dell’Ordine di Orange-Nassau. L'ordine cavalleresco militare, è il terzo più importante dell'Olanda. Durante le prime libere a Zandvoort, il team Red Bull si è complimentato via radio con il suo pilota... che poi si è fermato per un problema al cambio.