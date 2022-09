Il ferrarista partirà alle spalle di Max Verstappen, più veloce di lui di ventuno millesimi: "Peccato, sono veramente pochi, ho pagato l'errore in curva dieci. È importante tornare performanti dopo il Belgio. Gara? Conterà molto la partenza". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Ventuno millesimi. In più per Verstappen, in meno per Leclerc, che partirà alle spalle del leader del Mondiale in Olanda: "Peccato, sono veramente pochi - ha detto Charles a Sky Sport dopo le qualifiche -. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli. È un errore che mi è costato abbastanza, un decimo o un decimo e mezzo. Tutte le altre curve sono andate come volevo. Sono sorpreso di essere così vicino dopo il Q1 e il Q2, Max andava fortissimo con gomme usate. Poi bene nel Q3. Belgio? È importante tornare performanti, ci sarà un grande sforzo per capire le ragioni di Spa, abbiamo molte indicazioni". E sulla gara: "Conterà molto la partenza. Non so se ci sarà grande caldo".