gp olanda

In Olanda è marea oranje per Max Verstappen: le foto più belle dei tifosi, nelle qualifiche è esplosione per la sua straordinaria pole position. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW VIDEO. TUTTO L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI DI MAX - HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE