Primo momento verità della stagione di F3, la Feature Race di Zandvoort nella quale Martins (ART) ha l’occasione di riprendersi la leadership del campionato, partendo dalla prima fila al contrario di Hadjar (Hitech) in terza, con Stanek e Crawford al via dalla seconda linea, ma Bearman (Prema) solo in settima e Arthur Leclerc (Prema) addirittura al via dalla decima.