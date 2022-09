Si arrivava dai problemi di Ungheria e Belgio, ma in Olanda non è andata meglio per la Ferrari nonostante il terzo posto di Leclerc. Questo è il momento di capire, anche in vista del prossimo Mondiale. Il campionato torna domenica prossima con il GP d'Italia: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE