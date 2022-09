Le due cartoline in eredità dopo il GP olandese

Il mondiale è sempre più nelle sue mani, considerando i 109 punti che lo separano in classifica da Charles Leclerc. Il podio è stato giovane, fresco e grintoso, tutti ventiquattrenni. Leclerc non ci saliva da luglio, ma in vista di Monza non è solo che una magra consolazione. Il Mondiale torna domenica a casa nostra! Il GP d'Italia tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Gran Premio d’Olanda lascia in eredità due cartoline importanti. Max Verstappen che festeggia la sua quarta vittoria consecutiva, la decima di questo 2022, con una coreografia d’arancione e passione incredibile alle spalle. Un anticipo di quello che potrebbe essere la festa finale di una mondiale che è sempre più nelle sue mani, considerando i 109 punti che lo separano ora in classifica da Charles Leclerc. E poi il podio. Giovane, fresco e grintoso. Tutti ventiquattrenni. È questa la generazione che si sta facendo le spalle larghe e che in pista non si risparmia e fa divertire.

Verstappen a casa sua ha dovuto sudarsela un bel po’ questa vittoria, aiutato in parte anche dalla Safety Car entrata a fine gara, ma contrariamente a quanto ci si aspettava la vera antagonista della Red Bull qui non è stata la Ferrari ma la Mercedes. Lewis Hamilton ha pagato la strategia del team che non lo ha messo in condizione di lottare alla pari nei giri finali e così a prendersi la seconda posizione dietro a Verstappen è stato George Russell. Meritatamente comunque.

La pista di Zandvoort ha evidenziato la crescita Mercedes, mentre la Ferrari è scesa al ruolo di terza forza confermato dal terzo posto di Charles Leclerc. Il monegasco è stato ancora una volta un po’ sfortunato con le dinamiche di gara ma la F1-75 nella gestione di alcune gomme si è proprio plafonata. Per non parlare del calvario della gara di Carlos Sainz che tra pasticci ai box, penalità e mancanza di passo è arrivato persino ottavo. Leclerc non andava sul podio da luglio ma in vista di Monza non è solo che una magra consolazione.