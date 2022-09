Si apre con le parole dei piloti il lungo e atteso weekend della Formula 1 in Italia: dalle 15 la conferenza in diretta dall'autodromo di Monza, anche il Live Streaming su Skysport.it e la nostra pagina Facebook. Tra i primi interventi ci sarà anche quello del ferrarista Charles Leclerc. Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

GUIDA TV - IL CIRCUITO