“La Formula 1 è in lutto dopo la morte della regina Elisabetta II”, così nel comunicato con le parole del Ceo Stefano Domenicali. "Per più di sette decenni ha dedicato la sua vita al servizio pubblico con dignità e ispirazione, diventando fonte di ispirazione per molte persone nel mondo. La Formula 1 manda le sue più sentite condoglianze alla Famiglia Reale e il popolo di Regno Unito e Commonwealth", aggiunge Domenicali. Oggi, prima del via delle prove libere del GP d'Italia a Monza, verrà osservarto un minuto di raccoglimento.