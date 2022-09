Domenica alle 15 in diretta da Monza il Gran Premio d’Italia di Formula 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K. Oggi le prove libere dalle 14. Torna la Superbike con il round di Francia, per la IndyCar appuntamento con il Grand Prix di Monterey e per il World Rally Championship in Grecia

Un’altra settimana all’insegna dei motori su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 11 settembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio d’Italia di Formula 1 live dall’Autodromo Nazionale di Monza. Semaforo verde domenica alle 15 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Il canale all news Sky Sport 24 seguirà l’avvicinamento ad uno degli eventi più attesi della stagione F1 anche con speciali e intervsite. Sul circuito brianzolo in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup. Dopo la pausa estiva si riaccendono anche i motori della Superbike con il Round di Francia che andrà in scena sul circuito di Magny-Cours (diretta Sky Sport MotoGP) con telecronaca di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Nel weekend anche il World Rally Championship in Grecia (diretta su Sky Sport Action) e la NTT IndyCar Series sul circuito di Monterey.