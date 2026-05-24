Anche la Sprint Race in Canada ha riservato poche gioie a Max Verstappen, che ha chiuso al settimo posto, senza mai lottare per le posizioni di testa. L'olandese sta faticando molto a trovare il feeling con le nuove monoposto e ha più volte fatto intendere che, se la Fia non cambierà i regolamenti sulle power unit, potrebbe anche decidere di lasciare la Formula 1. Come riportato dall'Ansa, Verstappen ha parlato così dopo la Sprint di Montreal: "Se i regolamenti rimangono così, il prossimo sarà un anno lungo, e non lo voglio. Non sono mentalmente in grado di sostenerlo". Il quattro volte Campione del Mondo ha fatto intendere anche che se lasciasse la Formula 1 non si tratterebbe di un anno sabbatico e non tornerebbe indietro: "Ci sono tante altre cose divertenti da fare, là fuori", ha poi aggiunto.