Lewis Hamilton appare piuttosto sconsolato dopo le qualifiche di Monza, con il britannico che scatterà dal fondo per una penalità: "Non mi aspetto molto da questa gara". Russell scatterà 2°: "La macchina è andata via via peggiorando". Il GP live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

