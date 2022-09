Conquistata la pole position per la Feature Race della domenica, Jack Doohan ha incassato anche l'apprezzamento del Team Alpine, che pensa a lui per affiancare Ocon già nel prossimo campionato di Formula 1. Per effetto dell'inversione dei primi dieci tempi in qualifica, sulla griglia della Sprint Race vanno a posizionarsi in prima fila Vesti (ART) e Sargeant (Carlin). Primo in classifica e a un passo dal titolo, il brasiliano Drugovich si accomoda in sesta fila con il dodicesimo tempo, penalizzato di cinque posizioni per non aver decelerato in regime di bandiere gialle, tuttavia ancora davanti al suo antagonista nella lotta per il successo finale Théo Pourchaire (ART), qualificatosi solo con il quattordicesimo tempo e frenato nel suo giro da pole da un clamoroso incidente del giapponese Iwasa (DAMS), finito contro le barriere all'ingresso della Parabolica Alboreto. Inutile sottolineare come Drugovich possa però godere (a due eventi dal termine della stagione, Monza e Yas Marina) di una posizione invidiabile per porre termine alla contesa per la vittoria già sul circuito brianzolo.

In graduatoria il brasiliano conduce infatti con 69 lunghezze di vantaggio sul francese. Gli basterebbe arrivare ad Abu Dhabi ancora con 39 punti di vantaggio per essere matematicamente campione della categoria. Ma gli basta contenere il ritorno di Pourchaire entro i 4 punti già nella Sprint Race per festeggiare. Allo spegnimento dei semafori davanti è subito battaglia per la testa della corsa. Vesti davanti a tutti, pessima partenza per Sargeant, risucchiato da Vips e Iwasa. Dopo cinque curve Cordeel allarga e tocca Drugovich, rompendogli la sospensione destra anteriore. Primo colpo di scena: il brasiliano è fuori. In coda Caldwell si tocca con la Calderon ed entra in pista la Safety Car.

Si riparte al quarto giro. Pourchaire è 14° a 17 tornate dal termine, ma deve arrivare almeno quinto per tenere in vita il campionato. In poche curve Vips rimonta e sorpassa Vesti in testa alla gara. Pourchaire è già 12°. Al sesto giro Pourchaire sfiora Cordeel ma lo sorpassa. E poi segna il giro veloce. All'ottavo giro Novalak perde l'ala anteriore dopo un contatto con Boschung (che si ritira) pessima giornata per il team MP. Ma pessima giornata anche per Pourchaire che a sette giri dalla fine prova ad attaccare Lawson ma finisce largo, precipitando in 17a posizione, ultimo. Drugovich assapora il successo finale, Pourchaire incassa anche 5" di penalità, in un pomeriggio per lui drammatico.

Sul traguardo arrivano nell'ordine Vips, Vesti e Daruvala. Drugovich è campione della categoria 2022 senza colpo ferire e con tre gare d'anticipo sul calendario..."Quando inizi vuoi diventare un campione di F1, ora essere qui è già un passo importante... ho cercato di essere sempre consistente in corsa, fiducioso nei miei mezzi. Vincere mi fortifica ancora, ho fatto un altro passo avanti". Drugovich è il primo pilota brasiliano a vincere il titolo (fra Gp2 e F2) della categoria.